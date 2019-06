Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), giovedì 13 giugno, ha aperto a 267,8 punti base, in lieve rialzo rispetto ai 266,9 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 2,43% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Avvio leggermente negativo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna una perdita dello 0,08%. Incerti in avvio di seduta anche gli altri mercati azionari del Vecchio continente: Londra scende dello 0,02%, Francoforte dello 0,1% e Parigi apre in ribasso dello 0,2%.

L’andamento del 12 giugno

Mercoledì 12 giugno lo spread tra Btp e Bund ha chiuso a 266,9 punti base, in rialzo rispetto ai 262 dell'apertura, con il rendimento del titolo decennale italiano al 2,43%. La Borsa di Milano, che già aveva aperto in negativo (-0,56% con l'indice Ftse Mib a quota 20.494 punti), ha chiuso in calo: il Ftse Mib ha lasciato sul terreno lo 0,71% a 20.463 punti. Termine di seduta in rosso anche per le principali Borse europee: Parigi ha ceduto lo 0,62% con il Cac 40 a 5.374 punti. Francoforte ha perso uno 0,33% con il Dax a 12.115 punti, mentre Londra ha segnato un -0,42% con il Ftse 100 a 7.367 punti. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

Data ultima modifica 13 giugno 2019 ore 09:24