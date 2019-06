È in corso un durissimo scambio di accuse fra gli Usa e l’Iran dopo l'attacco a due petroliere avvenuto ieri nel Golfo dell'Oman. Secondo Washington, Teheran vuole sabotare la missione del primo ministro giapponese Shinzo Abe in Iran. E per dimostrarlo, il Pentagono ha diffuso un video in cui si vede quella che viene descritta come una imbarcazione dei Guardiani della Rivoluzione iraniani (Pasdaran) intenti a rimuovere una mina magnetica inesplosa dal fianco di una petroliera. Teheran però nega e parla di “'un complotto condotto da politici guerrafondai negli Stati Uniti e nella regione”.

Il video americano

Nel video fatto circolare dal Pentagono si vede l’imbarcazione (sospettata di essere iraniana) mentre rimuove una mina magnetica inesplosa dal fianco della petroliera Kokuka Courageous, danneggiata – secondo gli Usa – da un'altra mina. Stando alle immagini, dunque, il segretario di Stato Mike Pompeo ha accusato l'Iran di aver rimosso durante i soccorsi una delle mine dal fianco della nave per nascondere le prove e ha promesso “una risposta”.

La versione dell’armatore: “Visti oggetti volanti”

Intanto, l'armatore giapponese proprietario di una delle due petroliere – la Kokuka Courageous – ha inizialmente fatto sapere che il suo equipaggio avrebbe visto una unità iraniana nelle vicinanze. Ma poi ha specificato: “Abbiamo notato oggetti volanti prima dell'esplosione”, escludendo in questo modo che a causare i danni siano state mine, come suggerito dagli Stati Uniti.

La risposta iraniana

Il ministro degli esteri iraniano, Javad Zarif, ha risposto alle accuse su Twitter: secondo lui, le accuse a Teheran di essere l'autore degli attacchi “sono parte di un complotto ordito da politici guerrafondai negli Stati Uniti e nella regione". "Gli Stati Uniti hanno immediatamente tratto conclusioni contro l'Irna, senza avere neanche uno straccio di prove fattuali circostanziate", ha scritto Zarif, aggiungendo che Washington sta solo cercando in questo modo di "coprire il terrorismo economico", riferendosi alle sanzioni imposte a Teheran.