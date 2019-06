Due petroliere nel Golfo di Oman hanno preso fuoco a seguito di un assalto. Ad annunciarlo è stato il ministro del Commercio nipponico Hiroshige Seko aggiungendo che le imbarcazioni trasportavano carichi "collegati al Giappone". Conferme sull’attacco sono arrivate anche dal comandante della Marina Usa Joshua Frey, portavoce della 5a Flotta, mentre è stata smentita la notizia che una delle due navi fosse affondata. La Marina dell’Iran ha soccorso tutti i 44 membri degli equipaggi e ha evacuato i mezzi di navigazione, uno dei quali è stato colpito da un siluro. I media locali parlano di esplosioni e incendi su entrambe le imbarcazioni. Oggi Shinzo Abe ha incontrato in Iran l'ayatollah Ali Khamenei.

La denuncia del ministro degli esteri iraniano

Su Twitter il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif ha denunciato l'azione spiegando che "i riferiti attacchi contro cargo legati al Giappone sono avvenuti mentre il primo ministro Shinzo Abe stava incontrando l'ayatollah Ali Khamenei per colloqui approfonditi e amichevoli. Dire che è sospetto non è abbastanza per descrivere ciò che probabilmente è successo questa mattina. Il dialogo regionale proposto dall'Iran è imperativo".

L’attacco mentre Shinzo Abe è in Iran

L’assalto è avvenuto proprio mentre Shinzo Abe è in Iran come primo premier giapponese in visita dal 1979. Il ministro Seko, secondo i media nipponici, ha riferito di aver avuto poco prima un "meeting d'emergenza" al suo ministero dove avrebbe "ricevuto una relazione sulla vicenda". "Ho dato istruzioni - ha aggiunto il ministro - per l'adozione delle misure necessarie per affrontare la situazione, come la diffusione di avvisi ai settori di business preoccupati e riaffermando il sistema delle fornitura d'energia”.

A bordo 44 membri degli equipaggi

A bordo delle petroliere c’erano 44 persone, tutti membri degli equipaggi che sono state soccorse dalla Marina iraniana. Di questi: 23 fanno parte della Front Altair, il cargo battente bandiera delle isole Marshall, che trasportava etanolo dal porto di Al Rous in Qatar verso Taiwan, e 21 della Kokuka, battente bandiera panamense, carico di metanolo dell'Arabia Saudita e diretto a Singapore. Entrambe le navi hanno preso fuoco tra le 08:50 e le 09:40 locali al largo del porto iraniano di Bandar-e-Jask, dove sono poi stati trasportati i marinai, cui è stata fornita l'assistenza medica necessaria, secondo quanto ha riferito Alireza Khojasteh, funzionario dell'Organizzazione marittima iraniana, citato dall'agenzia Fars.

Una petroliera colpita da un siluro

Intanto, il direttore generale della compagnia proprietaria del cargo Front Altair, ha confermato che la nave non è affondata. Da quanto riportato dal quotidiano britannico Telegraph, però, l'imbarcazione di proprietà norvegese sarebbe stata colpita da un siluro. L'altra petroliera, la Kokuka Courageous, sarebbe stata stata danneggiata in un "sospetto attacco" che ha aperto uno squarcio nello scafo sopra la linea di galleggiamento.