“Se l'Iran vuole lo scontro questa sarà ufficialmente la sua fine, mai più minacce agli Usa". Il presidente Donald Trump, su Twitter, si scaglia contro Teheran. L’avvertimento arriva dopo che un razzo è stato lanciato nella Green Zone di Baghdad dove si trova l'ambasciata Usa e i sospetti di molti ricadono su una delle milizie sciite sostenute dal regime di Teheran.

Al messaggio di Trump ha risposto il generale Ali Hajilou, comandante delle forze di terra dell'esercito, spiegando di essere pronto a dare una risposta devastante a qualsiasi aggressione nemica. "I prodotti dei nostri scienziati militari sono molto avanzati, e oggi grazie a loro siamo autosufficienti in campo militare" ha aggiunto.

"Dichiarazioni inconsistenti per costringerci ad accettare le sanzioni"

Alle dichiarazioni di Trump ha risposto anche Hesameddin Ashena, consigliere del presidente iraniano: "Non fatevi ingannare da Trump. Fa dichiarazioni inconsistenti e chiede pesanti concessioni per ridurre la probabilità di una guerra in modo da costringerci ad accettare le sanzioni nel timore di una guerra". Il consigliere ha poi aggiunto che si “impegneranno a resistere a tutte le sanzioni".

La scorsa settimana la decisione di lasciare l'ambasciata Usa in Iraq

Tensioni già dalla scorsa settimana. Il Dipartimento di stato americano, con una decisione straordinaria, aveva ordinato a tutto il personale non essenziale di lasciare l'ambasciata a Baghdad e il consolato Usa nella città di Irbil, nel nord dell'Iraq. La mossa era stata motivata dall'esistenza di una minaccia da parte dell'Iran.

Trump: "Non possiamo permettere che l'Iran abbia le armi nucleari"

Pochi giorni fa, tuttavia, il presidente americano aveva utilizzato toni più moderati in un’intervista a Fox News: “Io non sono uno che vuole la guerra, perché le guerre fanno male all'economia, e, cosa più importante, uccidono le persone”. Trump però aggiunge: "Io non voglio lo scontro ma quando si hanno situazioni come quella dell'Iran, non possiamo permettere che abbiano le armi nucleari, - conclude - non possiamo semplicemente permetterlo".