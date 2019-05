L’Iran ha deciso di diminuire gli impegni sottoscritti nell'ambito dell'accordo sul nucleare: anche se non uscirà formalmente dall'intesa, quindi, ne sospenderà alcuni aspetti. L’accordo internazionale sul nucleare è stato raggiunto nel 2015 ma, proprio un anno fa, gli Usa hanno annunciato l’uscita unilaterale dall'intesa e la ripresa delle sanzioni da parte di Washington contro Teheran.

L’annuncio nel primo anniversario del ritiro degli Usa dall’accordo

La decisione dell’Iran, quindi, è stata resa pubblica nel primo anniversario dell’annuncio del presidente Donald Trump riguardo al ritiro unilaterale degli Stati Uniti. Da giorni sull’argomento si rincorrevano voci e indiscrezioni, soprattutto dopo la scelta di Washington di inviare nel Golfo una flotta da guerra guidata dalla portaerei Abraham Lincoln e una task force di bombardieri. Ora è arrivata la conferma, con delle lettere ufficiali. “La decisione dell'alto consiglio di sicurezza di ‘smettere di agire su alcuni degli impegni della Repubblica islamica nell'intesa sul nucleare’ è stata comunicata ai capi di Stato dei Paesi” che ancora fanno parte dell'accordo (Gran Bretagna, Cina, Francia, Germania e Russia), ha fatto sapere il ministero degli Esteri iraniano. Il presidente Hassan Rohani dovrebbe anche dare l’annuncio in tv.

La mossa dell’Iran

Secondo l'agenzia semi ufficiale Isna, la mossa rientrerebbe nel quadro degli articoli 26 e 36 dell'accordo: il primo, in particolare, prevede che l'Iran possa riprendere totalmente o parzialmente le sue attività nucleari se una delle altre parti non rispetta i suoi obblighi. Sembra che l’Iran avesse già avvisato in modo informale gli altri Paesi, a cui rimprovera di non avere fatto abbastanza per salvare l'accordo, nonostante le affermazioni di volere mantenere in vita l'intesa dopo lo strappo di Trump.

Europa in allarme

E in Europa è già allarme. La Francia ha avvertito Teheran che, in caso di violazioni, la ripresa delle sanzioni è dietro l'angolo. "Noi non auspichiamo – ha dichiarato una fonte dell'Eliseo – che Teheran annunci azioni che siano violazioni dell'accordo sul nucleare. In un caso del genere saremmo obbligati, per applicare giustamente le clausole dell'accordo, a riprendere anche noi europei delle sanzioni". Atteso anche l'annuncio di possibili nuove sanzioni contro la Repubblica islamica da parte di Donald Trump.

Cos’è e cosa prevede l’accordo sul nucleare

Frutto di uno sforzo diplomatico durato 21 mesi, l'accordo di non proliferazione sul programma nucleare dell'Iran è stato firmato a Vienna il 14 luglio 2015 dai ministri degli Esteri di Teheran, Pechino, Parigi, Berlino, Mosca, Londra, Washington e dall'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue. Il 20 luglio 2015 il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha adottato una risoluzione sull'accordo, con una cornice temporale decennale. Il 16 gennaio 2016 sono state rimosse le sanzioni economiche e finanziarie di Ue, Onu e Usa (poi riprese) legate al nucleare. Il documento prevede che entro il 2025 si dovrà ridurre del 98% la quantità di uranio arricchito in possesso nel 2015 dalle autorità di Teheran. Prevista anche una moratoria di 15 anni sull'arricchimento dell'uranio al di sopra del 3,67%. Inoltre, il numero delle centrifughe deve essere ridotto di due terzi e, di queste, oltre mille dovranno essere riconvertite per la produzione di isotopi per uso medico. Infine, prevede che gli ispettori dell'Aiea abbiano accesso costante ai siti nucleari iraniani, anche quelli militari, e una commissione di controllo ne monitori l'implementazione.