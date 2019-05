L'Iran potrebbe annunciare entro due giorni la ripresa di alcune attività nucleari ma senza uscire dall'accordo firmato nel 2015 con il gruppo "5+1" (Usa, Russia, Cina, Francia, Gran Bretagna e Germania). A riferirlo è l'agenzia iraniana Isna, precisando che dovrebbe fare l'annuncio il presidente Hassan Rohani mercoledì 8 maggio in un'intervista televisiva nel primo anniversario dell'uscita di Washington dall'accordo. La notizia arriva a breve distanza dall'indiscrezione secondo cui il presidente americano Donald Trump starebbe per annunciare nuove sanzioni contro l'Iran. Lo riporta il sito Axios citando alcune fonti, secondo le quali si tratta di sanzioni significative che potrebbero essere ufficializate mercoledì, ovvero in coincidenza con l'anniversario dell'uscita degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare con Teheran. Le sanzioni colpiranno un nuovo settore dell'economia che non è quello energetico.

Ripresa delle attività concessa da alcuni articoli dell'accordo

Secondo l'agenzia, la ripresa delle attività rientrerebbe nel quadro degli articoli 26 e 36 dell'accordo. Il primo, in particolare, prevede che l'Iran possa riprendere totalmente o parzialmente le sue attività nucleari nel caso in cui una delle altre parti non rispetti i suoi obblighi. L'Isna aggiunge che i Paesi europei sono già stati informati in via ufficiosa della decisione. L'Iran rimprovera alle parti europee firmatarie dell'accordo di non avere fatto abbastanza per salvare l'accordo, nonostante le affermazioni di volere mantenere in vita l'intesa dopo lo strappo degli Usa di Trump.