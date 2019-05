Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), mercoledì 8 maggio, apre a 264 punti base: in calo di due punti rispetto alla chiusura di ieri (266). Il rendimento del decennale è pari al 2,61% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Avvio di seduta poco variato per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib cede lo 0,01% a 21.216 punti. Apertura contrastata, invece, per le principali Borse europee: Francoforte guadagna lo 0,15% a 12.110 punti; Parigi cede lo 0,13% a 5.388 punti; Londra lascia sul campo lo 0,05% a 7.256 punti.

L'andamento del 7 maggio

Martedì 7 maggio lo spread ha chiuso in netto rialzo a 266 punti base. Dopo un'apertura a 255,7, a metà giornata era schizzato a 262,4 successivamente al taglio delle stime sul Pil dell'Italia comunicato dalla Commissione europea. Dopo un avvio di seduta in lieve rialzo, Piazza Affari ha chiuso in calo (-0,89%) sulla scia dell'andamento negativo di Wall Street, con l'indice Ftse Mib a quota 21.219,14 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Termine di seduta negativo anche per le altre Borse europee: la peggiore è stata Londra (-1,63%), seguita da Parigi (-1,60%) e da Francoforte (-1,58%).