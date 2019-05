La Commissione Ue taglia ancora le stime di crescita dell'Italia: nel 2018 il Pil cresce dello 0,9%, nel 2019 dello 0,1%, e nel 2020 dello 0,7%. Nelle previsioni di febbraio le cifre erano rispettivamente +1%, +0,2% e +0,8%. Il nostro Paese è ultimo in Ue per crescita, investimenti e occupazione, confermandosi fanalino di coda seguito dalla Germania (Pil +0,5%). "La debolezza", frutto della "contrazione" dello scorso semestre, "lascerà il passo a una tenue ripresa", scrive Bruxelles. I consumi dovrebbero essere aiutati dal reddito di cittadinanza, aggiunge la Commissione, ma il "mercato del lavoro che si deteriora" danneggerà la spesa dei consumatori che tenderanno a risparmiare. La crescita italiana è quindi "molto contenuta", ha detto il commissario Ue Pierre Moscovici, sottolineando che ha "incidenza su conti".

Moscovici: valutazione a giugno sul rispetto del Patto di stabilità

Moscovici non ha voluto però parlare "del rispetto" da parte dell'Italia del Patto di stabilità. "Bisognerà tornarci su - ha aggiunto - ma la Commissione valuterà la conformità col Patto nel pacchetto di primavera pubblicato a giugno, e terremo conto anche dei risultati 2018 così come il programma di riforme presentato il mese scorso". Bruxelles ha "avviato colloqui con il governo, e in particolare con il ministro dell'Economia, perché è importante, prima di avere una valutazione, avere una visione comune".

L’Italia è l’unico Paese dell’Ue con l’occupazione in negativo

L’Italia, secondo le stime, è anche l'unico Paese Ue dove gli investimenti sono negativi: -0,3% sull'anno precedente. E anche se risaliranno nel 2020, resta comunque ultima con un aumento dello 0,9%. su una media della zona euro che è del 2,3%. Anche l'occupazione è negativa nel 2019 (-0,1%), unico segno meno in Ue. "È improbabile che il mercato del lavoro sfuggirà all'impatto dell'economia stagnante, come indicano le sommesse aspettative di impiego delle imprese - scrive la Commissione - Ci si aspetta che la crescita dell'occupazione si arresterà nel 2019", mentre la disoccupazione sale all'11% "visto che è probabile che il reddito di cittadinanza indurrà più persone ad iscriversi nelle liste di disoccupazione e quindi ad essere contate come forza lavoro".

Frena anche la crescita dell’eurozona

Bruxelles fa sapere che frena ancora anche la crescita dell'eurozona, su cui "continuano a pesare le incertezze globali" con il "recente rallentamento della crescita e del commercio" mondiale. Le previsioni economiche di primavera rivedono al ribasso il Pil dell'eurozona, all'1,2% per il 2019 dall'1,3% delle stime di febbraio e all'1,5% per l'Ue dal precedente 1,6%. In questo contesto la crescita "farà interamente affidamento sulla domanda interna". Ora, "il numero di europei occupati è più alto che mai e l'occupazione continuerà, anche se a un ritmo più lento" e questo, "insieme ai salari in aumento, bassa inflazione, condizioni finanziarie favorevoli e misure fiscali di sostegno in alcuni stati membri, è previsto sostenere la domanda interna" per il 2019, con un Pil all'1,2% per l'eurozona e all'1,4% per l'Ue nel suo complesso. Per il 2020, invece, scrive la Commissione, "si prevede che i fattori avversi interni verranno meno e l'attività economica esterna all'Ue ripartirà, sostenuta da condizioni finanziarie globali allentate e politiche di stimolo in alcune economie emergenti", portando il Pil dell'eurozona a rafforzarsi leggermente all'1,5% e quello dell'Ue all'1,6%.

Il crollo del Pil tedesco

Male anche la Germania, il cui crollo del Pil, che nel 2019 con lo 0,5% sarà il secondo più basso dell'Ue dopo lo 0,1% dell'Italia, porterà a una significativa riduzione del criticato avanzo strutturale dei conti pubblici della Germania, che sarà tagliato dall'1,7% del 2018 all'1% nel 2019 e allo 0,8% nel 2020. Il brusco arresto del Pil tedesco, spiega Bruxelles, è dovuto al "forte impatto" della crisi del settore auto nazionale, ora "a un punto morto" dopo lo scandalo del Dieselgate, e alla 'guerra dei dazi' a livello di commercio globale, dove il "protezionismo crescente" ha colpito "in modo disproporzionato" l'economia tedesca basata sull'export, con la sua "apertura e struttura industriale". Solo grazie al "ruolo importante giocato dalla domanda interna" nello stabilizzare la crescita nel 2018, insieme all'aumento del potere d'acquisto delle famiglie, dei consumi e degli investimenti, la Germania ha potuto "evitare una recessione tecnica".

