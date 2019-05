Apertura stabile per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 256,9 punti base contro i 257 della chiusura di lunedì 6 maggio. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,58%.

L'andamento del 6 maggio

Lunedì 6 maggio lo spread ha chiuso a 257 punti, in leggero calo rispetto all’apertura a 259 punti base, ma ancora in rialzo se paragonato alla chiusura a 253 di venerdì 3 maggio. Il rendimento del decennale si è attestato al 2,58%. La Borsa di Milano ha terminato la giornata in calo (-1,63%), recuperando solo in parte le perdite sulla scia di Wall Street. L'indice Ftse Mib ha chiuso a quota 21.409 punti. Avvio di settimana negativo anche per le altre Borse europee, in un clima di preoccupazione per l'esito dei negoziati con la Cina sui dazi dopo le minacce via Twitter del presidente degli Usa Donald Trump. Francoforte ha perso l'1,31% e Parigi l'1,18%, mentre Londra era chiusa per festività. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO)