Spread oggi in Italia, l’andamento del differenziale Btp-Bund

Apertura in rialzo per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 259 punti base contro i 253 della chiusura di venerdì 3 maggio. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,59%. La Borsa di Milano apre in netto calo, in scia con l'Asia dopo le minacce degli Usa alla Cina sui dazi. Il primo indice Ftse Mib cede il 2,05% a 21,316 punti. Male pure le altre europee: Francoforte (-1,94%), Parigi (-1,77%) e Madrid (-1,6%). Chiusa Londra per festività.

L'andamento del 3 maggio

Venerdì 3 maggio lo spread ha chiuso stabile a 253 punti base, archiviando la settimana con il tasso sul decennale del Tesoro al 2,55%. Il valore è rimasto stabile sin dall'apertura e piatto rispetto ai 252 della chiusura di giovedì 2 maggio. La Borsa di Milano ha chiuso in rialzo dello 0,25%. L'indice Ftse Mib è a quota 21.763 punti. Chiusura di settimana positiva anche per le altre Borse europee: guadagni a Parigi (+0,18%), Londra (+0,40%) e Francoforte (+0,55%) (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

Data ultima modifica 06 maggio 2019 ore 09:28