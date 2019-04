Apertura stabile per lo spread fra Btp e Bund (COS'È). Il differenziale segna 257,8 punti, contro i 258 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è pari al 2,5%. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD)

L'andamento di giovedì 18 aprile

Giovedì 18 aprile lo spread aveva chiuso a 258 punti base, dopo aver aperto a 253, lo stesso livello della chiusura di mercoledì: il valore è salito nel corso della mattinata. Seduta stabile per la Borsa di Milano, che ha chiuso in lieve calo, dopo un'intera giornata con il segno meno. L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,20% a 21.956 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Contrastate anche le altre Borse europee dopo i dati non incoraggianti sull'andamento del settore manifatturiero nell'Eurozona e le attese per l'accordo tra Usa e Cina sul fronte del commercio globale. L'indice d'area Stoxx 600 ha chiuso in rialzo dello 0,2%. In positivo Francoforte (+0,57%), Parigi (+0,31%) e Madrid (+0,34%) in calo Londra (-0,15%).