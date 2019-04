Apertura stabile, giovedì 18 aprile, per lo spread Btp/Bund (COS'È): segna 253 punti, lo stesso livello della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è pari al 2,6% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD).

L’andamento di mercoledì 17 aprile

Mercoledì 17 aprile lo spread aveva chiuso invariato a 253 punti base, allo stesso livello della chiusura di martedì 16 aprile. Seduta positiva per la Borsa di Milano, che aveva aperto la giornata leggermente in rialzo (+0,09%) e chiuso aumentando i guadagni a +0,37% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). L'indice Ftse Mib a quota 22mila punti esatti. Male invece il titolo della Juventus: la sconfitta contro l'Ajax e l’eliminazione dalla Champions League ha travolto i bianconeri in Borsa. Il titolo all'inizio non è riuscito a entrare negli scambi e ha fatto segnare in avvio di seduta un calo teorico del 25%. Poi è rientrato agli scambi e a fine giornata ha ceduto il 17,63%, perdendo 299 milioni di capitalizzazione. Sul listino di Amsterdam invece l'Ajax ha corso mettendo a segno un rialzo dell'8,45%. Come Piazza Affari, le altre Borse europee hanno vissuto un'apertura fiacca, ma nel corso della giornata hanno recuperato: Parigi ha guadagnato lo 0,62% a 5.563 punti, Francoforte lo 0,47% a 12.157 punti e Londra lo 0,19% a 7.471 punti.