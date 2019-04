Apertura poco mossa per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 252 punti contro i 253 della chiusura di martedì 16 aprile. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,6%. La Borsa di Milano guadagna leggermente in apertura (+0,09%). L'indice Ftse Mib è a quota 21.939 punti. Male invece il titolo della Juventus: la sconfitta contro l'Ajax e l’eliminazione dalla Champions League travolge i bianconeri in Borsa. Il titolo all'inizio non è riuscito ad entrare negli scambi e ha fatto segnare in avvio di seduta un calo teorico del 25%. Poi è rientrato agli scambi e ha ceduto il 19%. Sul listino di Amsterdam invece l'Ajax corre mettendo a segno un rialzo del 9,91%. Apertura fiacca per le altre Borse europee: Parigi -0,01%, Francoforte -0,01% e Londra in calo dello 0,25%.

L’andamento di martedì 16 aprile

Il 16 aprile, dopo un'apertura in leggero calo a 250 punti, lo spread aveva chiuso la giornata a 253 e con il rendimento del decennale pari al 2,59%. Seduta positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,12% a 21.918 punti. Gli altri mercati azionari del Vecchio continente hanno concluso la seduta poco sopra la parità: Francoforte ha segnato una crescita finale dello 0,67%, Londra dello 0,44% e Parigi dello 0,36% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).