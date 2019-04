La Juventus è fuori dalla Champions League. L'Ajax vince 2-1 a Torino ed elimina i bianconeri. (LA CRONACA DELLA PARTITA) La squadra di Allegri è passata in vantaggio nel primo tempo con Cristiano Ronaldo. Immediato il pari olandese con van de Beek. Nella ripresa de Ligt segna il gol qualificazione per gli olandesi che volano in semifinale. (I RISULTATI - LE CLASSIFICHE DEI GIRONI - SERIE A: GOL E HIGHLIGHTS)

Primo tempo, van de Beek risponde a Ronaldo

La gara si accende dopo venti minuti con l’Ajax vicino al gol: dopo un rimpallo in area van de Beek calcia alto da pochi passi. Risponde la Juve con un tiro dalla distanza di Dybala parato da Onana. Al 28’ la Juve la sblocca con Cristiano Ronaldo (TUTTE LE FOTO DEL CAMPIONE PORTOGHESE): calcio d’angolo di Bernardeschi e CR7 tutto solo in mezzo all’area colpisce di testa e porta in vantaggio i bianconeri. Qualche brivido per un controllo Var ma è tutto regolare. Gli olandesi pareggiano al 34’ con van de Beek che controlla in area e batte Szczesny. Posizione dubbia ma la Var reputa regolare il gol del talento orange.

Secondo tempo

Nell’intervallo la Juve sostituisce il dolorante Dybala con Moise Kean. A inizio ripresa grande contropiede dell’Ajax con Ziyech a tu per tu con Szczesny: tiro centrale ma grande parata del portiere polacco. Al 67’ gli ospiti raddoppiano: il capitano de Ligt stacca tra Rugani e Alex Sandro su un calcio d’angolo e porta in vantaggio i suoi gelando lo Stadium. La Juve va in crisi e a dieci minuti dalla fine l’arbitro annulla per fuorigioco un gol di Ziyech. Nel finale l’Ajax sbaglia più volte il colpo del ko e la Juve non riesce a trovare i gol della possibile rimonta. In semifinale va la squadra olandese.