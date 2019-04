Apertura in netto rialzo per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 256 punti contro i 243 della chiusura di martedì 9 aprile. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,55%.

L’andamento di martedì 9 aprile

Martedì 9 aprile il differenziale ha chiuso in calo a 243 punti base, dopo un'apertura a 248, con il rendimento del decennale al 2,42%. Piazza Affari, dopo un avvio di seduta debole, ha chiuso in negativo, con l'indice Ftse Mib in perdita dello 0,46% a 21.671 punti. Anche gli altri mercati azionari del Vecchio continente si sono tenuti sotto la parità: Londra ha concluso in ribasso dello 0,35%, Francoforte dello 0,94% e Parigi in calo dello 0,65%.