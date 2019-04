La Banca centrale europea lascia i tassi d'interesse invariati fino alla fine del 2019: il tasso principale resta fermo allo 0%, quello sui prestiti marginali allo 0,25% e quello sui depositi a -0,40%. La decisione è in linea con le attese del mercato. In una nota diffusa al termine della riunione di politica monetaria, l'Eurotower spiega che i tassi di interesse si manterranno "su livelli pari a quelli attuali almeno fino alla fine del 2019 e in ogni caso finché sarà necessario per assicurare che l'inflazione continui stabilmente a convergere su livelli inferiori ma prossimi al 2% nel medio termine".

Reinvestimenti Qe a lungo

Il Consiglio direttivo della Bce ribadisce che "intende continuare a reinvestire, integralmente, il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del programma di acquisto di attività per un prolungato periodo di tempo successivamente alla data in cui inizierà a innalzare i tassi di interesse". Viene precisato che i reinvestimenti proseguiranno "finché sarà necessario per mantenere condizioni di liquidità favorevoli e un ampio grado di accomodamento monetario". Nessun dettaglio è stato invece dato sui prossimi maxi-finanziamenti Tltro.

Le Borse europee reagiscono positivamente

La decisione della Bce, peraltro attesa, è stata accolta positivamente dalle borse europee (L'ANDAMENTO DELLE BORSE E DELLO SPREAD). Londra gira in positivo (+0,03%), Parigi, Francoforte guadagnano lo 0,4%, Milano lo 0,35% e Madrid lo 0,25%. Si confermano positivi i futures su Wall Street in attesa dei verbali dell'ultimo Comitato Federale della Fed.