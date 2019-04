Stime al ribasso per il Pil italiano nel 2019: secondo quanto previsto dalla bozza del Def, "nel quadro tendenziale, la previsione di crescita media del Pil in termini reali per il 2019 scende allo 0,1%, dall'1% del più recente documento ufficiale. Inoltre, ci sarà un rialzo del debito pubblico al 132,7% del Pil in aumento dal 132,2% del 2018. Salirà anche il rapporto deficit-Pil dal 2% previsto nelle ultime stime del governo al 2,4%".

Stime migliori a partire dal 2020

Se per il 2019 le stime della bozza Def appaiono piuttosto negative, lo scenario cambia negli anni successivi: per quanto riguarda il pil, la crescita tendenziale aumenterà nel 2020 (0,6%), 2021 (0,7%) e nel 2022 (0,9%). Il programmatico invece sarebbe dello 0,2% nel 2019, per poi salire allo 0,7% nel 2020, 2021 e 2022. Nel corso del triennio 2020-2022, si registrerà anche la discesa del deficit della Pa al 2,1% del pil nel 2020 e all'1,8% nel 2021, che sarebbe seguita da un lieve incremento, all'1,9%, nel 2022. In corrispondenza di questi saldi nominali, il saldo strutturale peggiorerebbe di 0,2 punti percentuali nel 2019, ma sarebbe di fatto invariato considerando la flessibilità concordata a fine anno con la Commissione Europea. Questo però migliorerebbe di 0,4 punti nel 2020 e 0,2 punti nel 2021.

Il rapporto Deficit-Pil nel 2020

Per quanto riguarda invece il rapporto Deficit-Pil, nello scenario tendenziale si ridurrebbe al 131,7% nel 2020 e via via fino al 129,8% nel 2022. Malgrado si continuino a ipotizzare proventi da privatizzazioni pari allo 0,3 per cento del pil nel 2020, oltre all'uno per cento previsto per quest'anno, la riduzione del debito in rapporto al pil, si sottolinea, è moderata in presenza di bassa crescita nominale, rendimenti reali relativamente elevati e un surplus primario che resterebbe lievemente al disotto del 2 per cento del pil anche nell'anno finale della proiezione. Il deficit strutturale invece partirebbe da -1,6 nel 2019 (da -1,3) per poi arrivare a -0,8% nel 2022 "in linea con una graduale convergenza verso il pareggio strutturale.