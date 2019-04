Apertura stabile per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 248 punti base, senza variazioni rispetto al livello della chiusura di lunedì 8 aprile. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,49%. Euro in lieve calo sul dollaro in avvio di giornata a 1,1261 contro il livello di 1,1265 di ieri sera a New York. La moneta unica scende nei confronti dello yen a 125,39.

L’andamento di lunedì 8 aprile

Lunedì 8 aprile è stata una giornata poco mossa per lo spread Btp/Bund: dopo un'apertura a 248 punti, contro i 247 della chiusura di venerdì 5 aprile, a fine seduta il valore ha terminato stabile ancora a 248. Il rendimento del titolo decennale italiano si è attestato al 2,48%. Piatta anche la Borsa di Milano, che ha chiuso in leggero rialzo a +0,06%: l'indice Ftse Mib si è fermato a quota 21.771 punti. Fine di seduta negativo, invece, per quasi tutti i principali indici di Borsa europei: tranne il Ftse 100 di Londra che ha chiuso quasi piatto (+0,07%), in calo il Cac 40 a Parigi (-0,08%) e il Dax di Francoforte (-0,39%). (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO)

Data ultima modifica 09 aprile 2019 ore 08:41