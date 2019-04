Apertura stabile per lo spread Btp/Bund (COS'È), che venerdì 5 aprile segna 251,7 punti base contro i 252 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale è pari al 2,52% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Avvio di seduta positivo per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib avanza dello 0,21% a 21.751 punti. Apertura lievemente positiva anche per le principali Borse europee: a Parigi il Cac 40 sale dello 0,1% a 5.469 punti, a Francoforte l'indice Dax avanza dello 0,04% a 11.993 punti, mentre a Londra il Ftse 100 segna un progresso dello 0,19% a 7.415 punti.

L’andamento di giovedì 4 aprile

Giovedì 4 aprile il differenziale ha chiuso poco mosso a 252 punti base, con il rendimento del decennale pari al 2,51%. Si è mantenuto stabile tutto il giorno, aprendo a 255 punti e assestandosi a quota 254 punti a metà giornata. La Borsa di Milano ha chiuso in calo a -0,23% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Chiusura contrastata per le Borse europee: Londra ha ceduto lo 0,22%, Parigi è stata a cavallo della parità (-0,09%), mentre Francoforte ha concluso in rialzo (+0,28%).