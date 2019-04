Apertura in lieve rialzo per lo spread Btp/Bund (COS'È), che giovedì 4 aprile segna 255 punti base contro i 253 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale è pari al 2,55% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD).

L’andamento di mercoledì 3 aprile

Mercoledì 3 aprile lo spread aveva aperto a 255,7 punti, poi nel corso della giornata il differenziale era sceso a quota 250 per poi chiudere a 253, con il rendimento del decennale pari al 2,54%. Seduta positiva anche per le Borse, con Piazza Affari che ha chiuso in rialzo a +1,08%, con l'indice Ftse Mib a quota 21.755 punti. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Tutte col segno più anche le altre Borse europee: in testa Francoforte (+1,7% e il Dax a 11.954 punti), mentre Parigi guadagna lo 0,84% con il Cac 40 a 5.486 punti, poi Londra più marginale (+0,37% con il Ftse 100 a 7.418 punti).