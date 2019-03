Apertura stabile per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 239 punti, in linea con la chiusura di martedì 19 marzo. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,49%. Avvio di seduta negativo per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib segna un calo dello 0,33% a 21.364 punti. Apertura in ribasso anche per le principali Borse europee. Parigi cede lo 0,16% a 5.417 punti, Francoforte lascia sul campo lo 0,71% a 11.704 punti e Londra cede lo 0,28% a 7.303 punti.

L’andamento di martedì 19 marzo

Martedì 19 marzo il differenziale di rendimento, dopo un’apertura a 237, ha chiuso in leggero rialzo a 239 punti. Giornata positiva per Piazza Affari che ha chiuso in rialzo: l'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in aumento dello 0,92% a 21.430 punti. Bene anche le Borse europee. Malgrado il percorso accidentato della Brexit, Londra è salita dello 0,34%. La Piazza migliore è stata Francoforte, che ha guadagnato l'1,1%, poi Madrid (+0,88%) e Parigi (+0,24%). (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO)

