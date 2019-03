Apertura stabile per lo spread Btp/Bund (COS'È), che segna 237 punti, lo stesso risultato della chiusura di lunedì 18 marzo. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,45%. La Borsa di Milano apre la seduta in rialzo, con il Ftse Mib che quadagna lo 0,19% a quota 21.275 punti.

L'andamento di lunedì 18 marzo

Lunedì 18 marzo, lo spread Btp/Bund ha chiuso a 237 punti base, dopo un'apertura a 239. In giornata il differenziale è sceso fino a 234, ai minimi da fine settembre. Chiusura positiva per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,9% a 21.234 punti. Hanno chiuso in ordine sparso le altre Borse europee. Londra ha segnato un rialzo dello 0,98%, Parigi ha guadagnato lo 0,14%, mentre Francoforte ha ceduto lo 0,25%. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

