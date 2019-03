Ulteriore ribasso a 236 punti base lo spread Btp/Bund (COS'È) che aveva aperto in calo a 239 contro i 241 della chiusura di venerdì 15 marzo. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,44%, il livello più basso da maggio scorso. Avvio in rialzo per Piazza Affari che a un'ora dall'avvio delle contrattazioni ha l'indice Ftse Mib che sale dello 0,71% a 21.195 punti. Apertura settimanale poco mossa per le Borse europee. Francoforte con l'indice Dax invariato a 11.685 punti, a Parigi il Cac 40 cede lo 0,03% a 5.403 punti mentre a Londra il Ftse 100 sale dello 0,25% a 7.246 punti.

L'andamento di venerdì 15 marzo

Venerdì 15 marzo, lo spread Btp/Bund (COS'È) ha chiuso a 241 punti base, in lieve ribasso rispetto all'apertura a 243. A metà giornata il valore è sceso fino a 239, tornando sotto la soglia dei 240 punti base per la prima volta da fine gennaio. Il rendimento del decennale è stato pari al 2,49% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Venerdì è stata una giornata positiva per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,81% a 21.045 punti. Anche i mercati azionari del Vecchio continente sono risultati tutti positivi: Parigi ha chiuso in aumento dell'1,04%, Francoforte dello 0,85% e Londra in crescita dello 0,60% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

