Apertura stabile per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 249.4 punti contro i 248 della chiusura di martedì 12 marzo. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,55%%. Apertura in ribasso (-o,16%) per Piazza Affari che poi inverte la rotta e sale dello 0,3%, spinta dal titolo della Juventus che balza del 16,4% a 1,42 euro, dopo la rimonta sull'Atletico Madrid e l'accesso ai quarti di Champions. In calo la Borsa di Londra, che segna un -0,29% a 7.129 punti all'indomani della seconda bocciatura dell'accordo con l'Ue sulla Brexit. Male in avvio di seduta anche Francoforte, in perdita dello 0,22%, e Parigi in ribasso dello 0,14%

L’andamento di martedì 12 marzo

Martedì 12 marzo il differenziale di rendimento, dopo un’apertura a 246 e un lieve aumento a 249 nel corso della giornata, ha chiuso a 248 punti. Nel giorno del voto sulla Brexit, la Borsa di Londra ha chiuso in testa alle altre piazze europee, terminando le contrattazioni con un rialzo dello 0,29%. Tranne Francoforte, che ha perso lo 0,17%, le altre piazze hanno archiviato la seduta in prossimità della parità: Milano (-0,03%) e Parigi (+0,08%). (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO)

Data ultima modifica 13 marzo 2019 ore 09:50