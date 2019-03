Apertura in calo per lo spread Btp/Bund (COS'È) che oggi, martedì 12 marzo, ha segnato 246 punti contro i 249 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale è pari al 2,54% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD).

L’andamento di lunedì 11 marzo

Lunedì 11 marzo lo spread Btp/Bund (COS'È) ha chiuso la prima seduta della settimana in rialzo a 249 punti. Il differenziale aveva aperto a quota 242, con il rendimento del decennale pari al 2,55%. Piazza europee in positivo con il clima di ottimismo sulle trattative Usa-Cina sul commercio globale. Piazza Affari, dopo un'apertura a +0,51%, a metà giornata aveva girato in positivo a +0,2% e poi chiuso guadagnando lo 0,75% a 20.638 (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Tutti in leggero rialzo anche gli altri principali mercati azionari in Europa: Londra ha concluso in aumento dello 0,37%, mentre Francoforte ha segnato una crescita finale dello 0,75% e Parigi dello 0,66%.