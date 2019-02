Apertura stabile per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 268 punti, stesso valore della chiusura di martedì 19 febbraio. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,78%. Borsa: avvio positivo per l'Europa, bene Londra (+0,3%) La Borsa di Milano apre in rialzo. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,21% a quota 20.270 punti. Avvio in positivo anche per le altre Borse europee: Parigi guadagna lo 0,16%, Francoforte lo 0,26% e Londra è in rialzo dello 0,33%.

Martedì 19 febbraio il differenziale di rendimento ha chiuso a 268 punti. Dopo un'apertura a quota 262, il differenziale in mattinata era schizzato fino a 274. Il rialzo è arrivato dopo i dati Istat su ordini e fatturato dell'industria italiana, peggiori delle stime. Piazza Affari ha chiuso in ribasso dello 0,5%. Chiusura in rosso anche per tutte le altre principali Borse europee, con Londra fanalino di coda a -0,56%. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

Data ultima modifica 20 febbraio 2019 ore 09:14