Apertura in calo per lo spread Btp/Bund, che martedì 19 febbraio segna quota 262 punti contro i 265 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale è pari al 2,74%. Avvio di seduta in calo per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib cede lo 0,15% a 20.299 punti. Ma l'apertura negativa riguarda tutte le principali Borse europee: Parigi cede lo 0,12% a 5.162 punti, Francoforte lo 0,16% a 11.280 punti, Londra lo 0,22% a 7.203 punti.

L’andamento di lunedì 18 febbraio

Lunedì 18 febbraio il differenziale di rendimento ha chiuso a 265 punti base, in calo rispetto ai 267 dell'apertura. Chiusura positiva per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,58% a 20.329 punti. Borse europee caute a fine seduta: Parigi ha guadagnato lo 0,3% a 5.168 punti, Francoforte ha chiuso fiacca (-0,07% a 11.291 punti) e Londra ha ceduto lo 0,24% a 7.219 punti.

