Apertura in leggero calo per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 267 punti contro i 269 della chiusura di venerdì 15 febbraio. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,77%. Piazza Affari apre in lieve rialzo. Il primo Ftse Mib segna un +0,1% a 20.231 punti. Avvio debole per le altre Piazze europee.

L’andamento di venerdì 15 febbraio

Il 15 febbraio lo spread ha chiuso a 269 punti base dopo aver toccato i 280 nel corso della giornata. La Borsa di Milano ha chiuso in forte rialzo: a Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,9% a 20.212 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Bene anche tutte le altre Borse europee: Parigi ha guadagnato l'1,79% a 5.153 punti e Francoforte l'1,89% a 11.299 punti. Più cauta invece Londra (+0,55% a 7.236 punti).

Data ultima modifica 18 febbraio 2019 ore 09:15