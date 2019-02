Apertura stabile per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 270 punti, stesso valore della chiusura di giovedì 14 febbraio. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,80%. La Borsa di Milano apre in calo. Il primo indice Ftse Mib cede lo 0,18% a 19.799 punti. Apertura debole anche per le altre Borse europee, in scia con il calo dei listini asiatici. I mercati risentono dei nuovi timori sui negoziati commerciali tra Usa e Cina e del calo delle vendite delle auto a gennaio, il cui comparto azionario cede l'1,1%. L'Euro è in calo sul dollaro a 1,1275 a Londra. Piatto l'indice d'area stoxx 600. Invariate Londra (-0,01%), Parigi (-0,02%) e Madrid (+0,01%) mentre è in rosso Francoforte (-0,4%).

L’andamento di giovedì 14 febbraio

Giovedì 14 febbraio lo spread ha chiuso in leggero rialzo a 270 punti base, dopo aver aperto in calo a 263 punti, contro i 266 della chiusura di martedì 12. Il rendimento del decennale ha concluso la giornata al 2,80%. La Borsa di Milano ha perso terreno, con il Ftse Mib che ha lasciato sul terreno lo 0,78% a 19.834 punti, dopo aver aperto la seduta in rialzo. Deboli anche le altre Borse europee: Parigi ha chiuso a -0,23% con il Cac 40 a 5.062,52 punti; Francoforte a -0,69% con il Dax a 11.089 punti; piatta Londra a +0,08% con il Ftse 100 a 7.197 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

Data ultima modifica 15 febbraio 2019 ore 09:48