Apertura in calo per lo spread Btp/Bund che segna 263 punti contro i 266 della chiusura di mercoledì 13 febbraio. Il rendimento del decennale è pari al 2,76%.

L’andamento di mercoledì 13 febbraio

Mercoledì 13 febbraio il differenziale di rendimento ha chiuso a 266 punti, in calo rispetto ai 269 punti base dell'apertura. La Borsa di Milano ha chiuso la seduta in rialzo con l'indice Ftse Mib a +0,93% a 19.989 punti. Bene anche le altre Borse europee, con gli investitori che sembrano fiduciosi sulla possibilità che Cina e Usa troveranno una soluzione sul fronte del commercio internazionale: in positivo Londra (+0,81%), Francoforte (+0,37%), Parigi (+0,35%), piatta Madrid (-0,01%).