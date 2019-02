Chiusura in calo per lo spread Btp/Bund (COS'È) che oggi, mercoledì 13 febbraio, dopo un'apertura a 269 punti base termina la giornata a 266. Il rendimento del decennale del Tesoro è al 2,78%. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). La Borsa di Milano chiude la seduta in rialzo con l'indice Ftse Mib che avanza dello 0,93% a 19.989 punti. Bene anche le altre Borse europee, con gli investitori che sembrano fiduciosi sulla possibilità che Cina e Usa troveranno una soluzione sul fronte del commercio internazionale: in positivo Londra (+0,81%), Francoforte (+0,37%), Parigi (+0,35%), piatta Madrid (-0,01%).

L'andamento di martedì 12 febbraio

Martedì 12 febbraio lo spread Btp/Bund (COS'È) ha chiuso a 271 punti base, contro i 278 della chiusura del giorno prima (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). La Borsa di Milano ha chiuso la seduta in rialzo. Al termine delle contrattazioni il Ftse Mib ha guadagnato l'1,12% a 19.805 punti. Chiusura in crescita anche per i principali listini europei: Francoforte ha guadagnato l'1%. Gli acquisti hanno prevalso anche sulle Borse di Parigi (+0,84%) e Madrid (+0,5%). Poco sopra la parità Londra (+0,06%). (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

