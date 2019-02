Chiude in calo lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 271 punti base contro i 278 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale è pari al 2,84% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). In mattinata il differenziale fra titoli italiani e tedeschi aveva aperto a 273 punti base. La Borsa di Milano ha chiuso la seduta in rialzo. Al termine delle contrattazioni il Ftse Mib ha guadagnato l'1,12% a 19.805 punti. Chiusura in crescita per i principali listini europei: Francoforte ha guadagnato l'1%. Gli acquisti hanno prevalso anche sulle Borse di Parigi (+0,84%) e Madrid (+0,5%). Poco sopra la parità Londra (+0,06%).

L'andamento di lunedì 11 febbraio

Ieri, lunedì 11 febbraio, lo spread ha chiuso in netto calo a 278 punti base. Già in apertura si era registrato un lieve ribasso a 286 punti, contro i 287 della chiusura di venerdì 8 febbraio. Il rendimento del decennale italiano ha terminato al 2,89%. Seduta in rialzo per Piazza Affari: il Ftse Mib ha segnato un +1,21% a 19.586 punti. Anche le altre Borse europee hanno chiuso in positivo: Londra +0,82% con il Ftse 100 a 7.129 punti; Parigi +1,06% con il Cac 40 a 5.014 punti; Francoforte +0,99% con il Dax a 11.014 punti. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO)

