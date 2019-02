Apertura in lieve calo per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 286 punti contro i 287 della chiusura di venerdì 8 febbraio. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,95%.

L'andamento di venerdì 8 febbraio

Venerdì 8 febbraio, dopo un’apertura in leggero calo a 282 punti, lo spread Btp/Bund ha chiuso a 287, toccando il livello massimo degli ultimi due mesi. Il rendimento del decennale si è attestato al 2,95%. La Borsa di Milano, dopo un avvio incerto a -0,08%, ha consolidato la propria crescita, guadagnando lo 0,15%, ma ha poi chiuso in calo con il Ftse Mib che ha ceduto lo 0,65%. Chiusura in calo anche per le principali Borse europee: Parigi ha ceduto lo 0,48% a 4.961 punti, Francoforte l'1,05% a 10.906 punti e Londra lo 0,32% a 7.071 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).