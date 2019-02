Spread oggi in Italia, l’andamento del differenziale Btp-Bund

Apertura in leggero calo per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 282 punti contro i 283 della chiusura di giovedì 7 febbraio. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,93%.

L'andamento di giovedì 7 febbraio

Ieri, giovedì 7 febbraio, dopo un'apertura in lieve calo a 269 punti, lo spread Btp/Bund (COS'È) ha chiuso la giornata in rialzo a quota 283 punti, ai massimi da due mesi. Sul differenziale hanno pesato anche le stime della Commissione europea che prevedono una crescita dell'Italia ferma allo 0,2% per quest'anno. Giornata negativa per le Borse europee e soprattuto per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha chiuso in calo del 2,59% a 19.478 punti. In negativo anche la chisura di Londra, Parigi e Francoforte. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).