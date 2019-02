Apertura in lieve calo per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 269 punti contro i 270 della chiusura di mercoledì 6 febbraio. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,85%.

L'andamento di mercoledì 6 febbraio

Ieri, mercoledì 6 febbraio, chiusura in deciso rialzo per lo spread che, dopo aver aperto a 265 punti base e aver toccato nel corso della giornata i 263 punti, si è attestato a 270. Dopo un'apertura in calo (-0,35%), a metà giornata la Borsa di Milano ha registrato guadagni per il terzo giorno consecutivo e ha chiuso in rialzo dello 0,82%. È stata la piazza migliore in Europa e ha toccato i livelli massimi dallo scorso 9 ottobre, sfiorando quota 20.000 punti. Chiusure deboli per le maggiori piazze di Borsa europee: quasi piatte Londra (-0,06%) e Parigi (-0,08%). Negativa Francoforte (-0,38%). (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).