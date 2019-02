Apertura in lieve rialzo, mercoledì 6 febbraio, per lo spread Btp/Bund (COS'È): segna 265 punti, contro i 262 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale è pari al 2,8% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Apertura in calo per la Borsa di Milano: il primo Ftse Mib cede dello 0,35% a 19.763 punti. Le altre Borse europee aprono contrastate: in calo Parigi (-0,45%), Londra e Madrid (-0,24%), piatta Francoforte (+0,02%).

L’andamento di martedì 5 febbraio

Martedì 5 febbraio il differenziale di rendimento ha chiuso a 262 punti, in lieve rialzo rispetto ai 256 punti base dell'apertura. Giornata positiva per Piazza Affari e per i mercati azionari del Vecchio continente. L'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,16% a 19.833 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Piazza Affari ha chiuso in rialzo ma ultima in Europa, ormai nella stagione dei risultati societari. Bene le principali Borse europee. Londra ha guadagnato il 2,04% a 7.177 punti e Parigi l'1,66% a 5.083 punti. Stesso rialzo per Francoforte: +1,66% a 11.361 punti.