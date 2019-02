Apertura in leggero rialzo, martedì 5 febbraio, per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 257,5 punti base contro i 256 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale è pari al 2,75% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD).

L’andamento di lunedì 4 febbraio

Ieri, lunedì 4 febbraio, per lo spread è stata una giornata poco mossa: dopo un’apertura a 259 punti, contro i 258 di venerdì in chiusura, a fine contrattazioni ha segnato 256 punti base, con un rendimento del titolo del Tesoro a 10 anni al 2,73%. La Borsa di Milano si è lasciata alle spalle un'apertura in negativo (-0,06%) e ha girato in lieve rialzo in chiusura: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,15% a 19.605 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Chiusura in ordine sparso per le principali Borse europee: Londra ha terminato le contrattazioni in terreno positivo (+0,2%), in rosso invece Parigi (-0,38%) e Madrid (-0,5%), piatta Francoforte.