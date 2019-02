Apertura in leggero rialzo per lo spread Btp/Bund (COS'È) a quota 259 punti contro i 258 della chiusura di venerdì 1 febbraio. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2.75%.

L’andamento di venerdì 1 febbraio

Venerdì 1 febbraio, dopo un'apertura stabile a 244 punti, il differenziale ha chiuso in netto rialzo a 258 punti base. In giornata aveva toccato quota 260, per la prima volta da metà gennaio. Il differenziale ha scontato il crollo dell'attività manifatturiera italiana, ai minimi da cinque anni e mezzo, rilevato dall'indice Pmi, all'indomani dei dati Istat sul Pil che hanno certificato la recessione tecnica dell'Italia. La Borsa di Milano, dopo un'apertura in positivo (+0,24%), ha chiuso in calo, con l'indice Ftse Mib in perdita dello 0,78% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).