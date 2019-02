Apertura stabile per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 244 punti, allo stesso livello della chiusura di giovedì 31 gennaio. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,59%. La Borsa di Milano apre in positivo (+0,24%) a 19.752 punti. Inizio di giornata con il segno più anche per gli indici delle principali piazze di Borsa europee: Parigi (+0,24%), Francoforte (+0,23%) e Londra (+0,19%).

L’andamento di giovedì 31 gennaio

Giovedì 31 gennaio il differenziale di rendimento ha chiuso a 244 punti base, dopo aver aperto a 239, in leggero rialzo rispetto alla chiusura a 240 della chiusura del 30 gennaio. A pesare il dato negativo sul Pil, nel giorno in cui l'Italia è tornata in recessione tecnica. Chiusura contrastata per le principali Borse europee: positive Parigi (+0,36%) e Londra (+0,39%). Negativa Francoforte (-0,08%), assieme a Milano (-0,21%) e Madrid (-0,23%). Il Ftse Mib cede lo 0,21%, zavorrato dai titoli bancari, a picco per i timori che la gelata dell'economia possa compromettere la qualità del credito (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

Data ultima modifica 01 febbraio 2019 ore 09:27