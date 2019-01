Apertura in lieve calo per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 239 punti contro i 240 della chiusura di mercoledì 30 gennaio. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,56%.

L’andamento di mercoledì 30 gennaio

Mercoledì 30 gennaio il differenziale di rendimento ha chiuso a 240 punti base dopo aver aperto a 244, stabile rispetto ai 243 punti della chiusura del 29 gennaio. Seduta in positivo per Piazza Affari (Ftse Mib +0,36% a 19.771 punti). Anche le altre Borse europee hanno chiuso in rialzo: Parigi con un +0,95% con il Cac 40 a 4.974 punti e Londra ha segnato un +1,58% con il Ftse 100 a 6.941 punti. Debole invece Francoforte che ha ceduto lo 0,33% con il Dax a 11.181 punti. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).