Oggi, mercoledì 30 gennaio, lo spread Btp/Bund (COS'È) ha aperto a 244 punti base, stabile rispetto ai 243 punti della chiusura del 29 gennaio. Il rendimento del decennale è pari al 2,63% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Avvio positivo per Piazza Affari, con il primo indice Ftse Mib che segna una crescita dello 0,13%. Anche le altre Borse europee partono in leggero rialzo.

L’andamento di martedì 29 gennaio

Ieri, martedì 29 gennaio, il differenziale di rendimento ha chiuso in calo: dopo un'apertura a 246 punti, in linea con la chiusura di lunedì 28 gennaio, la chiusura ha segnato 243 punti base. Il rendimento del decennale era pari al 2,63%. Dopo un'apertura in leggero calo, Piazza Affari ha chiuso in crescita: l'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni con un rialzo dello 0,48% a 19.701 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Positive in chiusura anche le altre Borse europee, con Londra maglia rosa (+1,29%) nel giorno in cui il Parlamento ha discusso il "piano B" del premier Theresa May per la Brexit. Il listino peggiore è stato Francoforte, che ha terminato le contrattazioni poco sopra la parità (+0,08%). In rialzo Parigi (+0,81%) e Madrid (+0,63%).

Data ultima modifica 30 gennaio 2019 ore 09:39