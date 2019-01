Apertura in leggero rialzo per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 246,8 punti contro i 246 della chiusura di lunedì 28 gennaio. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,6%.

L’andamento di lunedì 28 gennaio

Lunedì 28 gennaio il differenziale di rendimento ha chiuso a 246 punti base dopo una giornata senza particolari scossoni. Per le Borse la prima seduta della settimana è stata negativa, a Milano e in tutta Europa. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dell'1,02% a 19.608 punti. Londra ha ceduto lo 0,91%, Parigi lo 0,76% e Francoforte lo 0,63%. Le Borse europee hanno pagato le incertezze di Wall Street dopo i grossi cali di Caterpillar e del colosso dei chip Nvidia, ma anche lo stallo nei colloqui tra Usa e Cina sul commercio e l'attesa della prima riunione mercoledì della Federal Reserve. A pesare sui listini anche i moniti di Mario Draghi nel discorso al Parlamento Ue sul permanere dell’incertezza nell’Eurozona.(L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).