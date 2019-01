Apertura in lieve calo per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 244 punti contro i 245 della chiusura di venerdì 25 gennaio. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,63%.

L’andamento di venerdì 25 gennaio

Venerdì 25 gennaio il differenziale di rendimento, dopo un'apertura a 247 punti, contro i 248 della chiusura di giovedì 24 gennaio, nel finale ha toccato 245 punti base. Seduta positiva per Piazza Affari, che ha aperto in rialzo e ha chiuso a +1,26%. Positive anche le principali piazze europee: Francoforte la più brillante (+1,36%), insieme a Parigi (+1,10%), mentre Madrid (+0,39%) e Londra (sulla parità) sono rimaste più arretrate (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).