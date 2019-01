Apertura pressoché stabile per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 247 punti contro i 248 della chiusura di giovedì 24 gennaio. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,65%. Avvio di giornata positivo per Piazza Affari che apre in rialzo. Il Ftse Mib segna un +0,55% a quota 19.671 punti.

L'andamento di giovedì 24 gennaio

Ieri, giovedì 24 gennaio, lo spread Btp/Bund ha chiuso la giornata a 248 punti, dopo un'apertura a 252 punti e contro i 253 della chiusura di mercoledì 23 gennaio. Il tasso sul titolo decennale del Tesoro si è attestato al 2,65%. Piazza Affari, dopo un'apertura piatta, ha fatto registrare una seduta positiva: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,85% a 19.564 punti. In crescita quasi tutti i mercati europei: Parigi ha chiuso in aumento dello 0,65%, Francoforte dello 0,53%, mentre Londra ha segnato un calo finale dello 0,35% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

