Apertura in lieve rialzo per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 252 punti contro i 250 della chiusura di martedì 22 gennaio. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,738%. Avvio di seduta negativo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che segna un calo dello 0,44% a 19.350 punti, e per tutte le principali Borse europee: Londra cede lo 0,44% a 6.871 punti, Francoforte lo 0,42% a 11.043 punti e Parigi lo 0,32% a 4.831 punti.

L’andamento di martedì 22 gennaio

Martedì 22 gennaio il differenziale di rendimento, dopo un'apertura a 251,6 punti, ha chiuso la giornata a 250 punti. Male le Borse europee, con Piazza Affari che ha terminato la seduta in calo e il Ftse Mib che ha lasciato sul terreno l'1,03% a 19.437 punti. Parigi ha perso lo 0,42% con il Cac 40 a 4.847 punti, Francoforte ha chiuso a -0,41% con il Dax a 11.090 punti e Londra ha ceduto lo 0,99% a 6.901 punti. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

Data ultima modifica 23 gennaio 2019 ore 09:42