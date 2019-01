Apertura in lieve rialzo per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 251,6 punti contro i 250 della chiusura di lunedì 21 gennaio. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,75%. Avvio di seduta negativo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che segna un calo dello 0,59% a 19.523 punti, e per le principali borse europee. Parigi segna un calo dello 0,55% a 4.841 punti, Francoforte cede lo 0,53% a 11.076 punti e Londra lascia sul campo lo 0,49% a 6.936 punti. Euro in calo sul dollaro in apertura di seduta. La moneta unica è valutata 1,1358 dollari contro il valore di 1,1365 dollari registrato alle 19.30 di ieri. Indici in rosso anche per le principali borse di Asia e Pacifico, prive del sostegno di Wall Street, chiusa nella vigilia, e dopo il taglio delle stime sulla crescita globale del Fondo Monetario Internazionale alla vigilia del vertice di Davos.

L’andamento di lunedì 21 gennaio

Lunedì 21 gennaio il differenziale di rendimento, dopo un'apertura a 247 punti, ha chiuso la giornata in leggero rialzo a 250 punti. Seduta negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dello 0,35% a 19.638 punti. Piazza Affari già in mattinata aveva aperto in calo, indossando la maglia nera tra le Borse europee. Chiusura debole anche per le altre piazze del Vecchio continente. Solo Londra in controtendenza con un marginale rialzo dello 0,03%, nel giorno del discorso di Theresa May ai Comuni sugli sviluppi di Brexit (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

Data ultima modifica 22 gennaio 2019 ore 09:27