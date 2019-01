Apertura invariata per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 247 punti base, stessa soglia della chiusura di venerdì 18 gennaio. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,73%.

L’andamento di venerdì 18 gennaio

Venerdì 18 gennaio il differenziale di rendimento era sceso fino a 243 punti, aggiornando il minimo dallo scorso settembre, per poi stabilizzarsi a quota 247 punti con il rendimento pari al 2.72%. Piazza Affari ha chiuso settimana scorsa positivamente, con un guadagno per il Ftse Mib dell''1,22% a 19.708 punti. La Borsa di Milano aveva aperto la giornata in rialzo con il primo indice Ftse Mib al +0,85%, e ha aumentato progressivamente il guadagno. In netto rialzo anche le Borse europee. La migliore è stata Francoforte (+2,63%), seguita da Londra che, nel pieno delle incertezze sulla Brexit, ha comunque guadagnato l'1,95%. Solide pure Parigi (+1,7%), Madrid (+1,8%). L'andamento della Borsa e dello spread al momento non ha risentito dell'allarme di Bankitalia sulla crescita dell'Italia, tagliata allo 0,6% rispetto alle stime (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).