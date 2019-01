Brexit, May: “Pronta a tornare a Bruxelles per rinegoziare backstop”

Theresa May è pronta a “tornare a Bruxelles” per negoziare con l’Ue modifiche all’accordo di divorzio raggiunto a novembre 2018. L’obiettivo è introdurre garanzie vincolanti contro il contestato backstop che garantisce un confine aperto tra Irlanda del Nord e Irlanda. Nella Camera dei Comuni, a Westminster, la premier britannica ha chiesto un nuovo mandato a negoziare con Bruxelles l'intesa per la Brexit e ha promesso di tornare dinanzi ai deputati "il prima possibile con un accordo modificato".

May: "Onorare la volontà popolare"

"Dobbiamo rendere chiaro all'Ue ciò che serve per ottenere il sostegno di questa Camera" a un accordo di divorzio sulla Brexit, ha sottolineato May, insistendo sul dovere di "onorare la volontà popolare" del referendum del 2016 e di far "uscire il Regno Unito dall'Unione Europea" e ribadendo la data di uscita del "29 marzo 2019". "L'unico modo per evitare un no deal", ma anche per evitare una "no Brexit", ha ripreso la premier, "è quello di avere un deal".

Respinti emendamenti pro-rinvio

Theresa May, in vista del voto previsto stasera alle 20 ora italiana, ha respinto gli emendamenti presentati dall'opposizione laburista e da alcuni singoli dissidenti Tory pro Remain in favore di un possibile rinvio della Brexit rispetto alla data del 29 marzo e contro ogni ipotesi di Brexit "no deal”. May ha contestato sia l'emendamento della deputata Labour Yvette Cooper, che obbligherebbe il governo a chiedere un rinvio in caso di mancata approvazione parlamentare di un accordo entro il 26 febbraio, sia quello della Tory Dominic Grieve, che mira a dare la precedenza alle proposte alternative del Parlamento rispetto a quelle dell'esecutivo nel caso in cui lo stallo attuale non si sblocchi. Per la premier entrambi in realtà non garantirebbero di scongiurare un “no deal”, mentre condurrebbero di fatto a fermare la Brexit e a intaccare i poteri costituzionali del governo.

No anche a voto su soft Brexit proposto da Corbyn

No anche all'emendamento del leader laburista Jeremy Corbyn, favorevole a testare con un voto l'esistenza di ipotetiche maggioranze trasversali su una Brexit più soft o sulla possibilità di introdurre una legislazione su un referendum bis, bollandole come incoerenti e non chiare rispetto alla reale volontà di Corbyn: accusato di essere stato disposto in passato di sedersi "senza precondizioni" a un tavolo con esponenti di "Ira, Hamas, Hezbollah", ma non di voler negoziare senza precondizioni con lei sulla Brexit, e di ignorare "l'interesse nazionale".