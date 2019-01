Apertura in calo per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 262 punti contro i 267 della chiusura di martedì 15 gennaio. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,83%.

L’andamento di martedì 15 gennaio

Martedì 15 gennaio il differenziale di rendimento, dopo un'apertura in calo a 259.9 punti, rispetto ai 261 con cui aveva chiuso lunedì 14, è risalito durante la giornata, chiudendo a 267. Dopo un avvio positivo, Piazza Affari chiude piatta, con l'indice Ftse Mib che ha ceduto lo 0,03% a 19.165 punti. Borse europee invece positive nel finale insieme a Wall Street, in vista del voto inglese sulla Brexit al Parlamento di Londra, e con l'inatteso rallentamento della crescita in Germania, al minimo da 5 anni. Londra (+0,75%) è la migliore seguita da Parigi e Madrid (+0,4% entrambe), Francoforte (+0,3%) e Milano, ancorata sulla parità (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).