Portavoce Labour non esclude mozione su referendum

Un portavoce del Labour non ha escluso che il leader Jeremy Corbyn possa appoggiare una mozione in favore di un referendum bis sulla Brexit se la mozione di sfiducia contro il governo Tory di Theresa May non avesse stasera i numeri per passare, come pare scontato. Il portavoce ha tuttavia rinviato questa eventualità a un secondo momento, ipotizzando prima anche un possibile ulteriore voto di sfiducia. Corbyn, intanto, ha lanciato oggi sul web un suo slogan, "Elezioni politiche adesso". Mentre 45 deputati laburisti dell'ala più filo-Ue hanno partecipato a un raduno dinanzi a Westminster in favore d'un nuovo referendum. Ipotesi rispetto alla quale, peraltro, anche in caso di un sostegno ufficiale di Corbyn, non è ancora visibile una maggioranza in Parlamento.